Полицейского подозревают в получении крупной взятки за “крышевание” наркоторговцев.

По версии следствия, сотрудник полиции с декабря 2018 года по апрель 2019 года на территории Кингисеппского района получал от граждан взятки, которые занимались торговлей наркотиками. За покровительство он заработал более 1 миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба следкома Ленобласти.

Вам будет интересно Инженера ЛАЭС-2 задержали с поличным при получении взятки Мужчина получил 35 тысяч рублей за покровительство и подписание документов. Инженер ЛАЭС-2 подозревается в получении взятки от руководителя сторонней организации, которая... 08.07.2020 336

Экс-полицейский задержан. Сообщается, что в квартире и на работе уже прошли обыски, изъяты предметы, представляющие интерес для следствия. Возбуждено уголовное дело. В ближайшее время ему будет избрана мера пресечения.