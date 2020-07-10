В Петербурге станцию метро «Новокрестовская» могут переименовать в «Зенит»

Как сообщают РИА «Новости», топонимическая комиссия Петербурга одобрила переименование станции метро «Новокрестовская» в честь ФК «Зенит».

Рядом со станцией находится и домашняя арена футбольного клуба. Одобрение топонимической комиссии – это лишь рекомендация. Решение – за петербургскими Метрополитеном и Комитетом по транспорту.

Гендиректор «Зенита» Александр Медведев назвал идею о переименовании станции «символичной». Это может произойти в год 95-летия клуба и завоевания седьмого, досрочного чемпионства.