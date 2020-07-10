Госжилнадзор следит за санобработкой в домах Ленинградской области

С начала 2020 года осмотрены 1088 домов. Возбуждено 71 административное дело. С управляющих организаций за ненадлежащее исполнение обязанностей взыскано четыре миллиона рублей.
Ближайшие проверки качества санитарной обработки пройдут:
- 13 июля – в Буграх и Новом Девяткино во Всеволожском районе.
- 14 июля – в Ульяновке Тосненского района.
- 15 июля – в Волхове.
- 16 июля – в Гатчинском районе.
- 17 июля – в Сосновом Бору.
Графики проверок составляются с учетом обращений местных жителей на номера горячей линии и информации от администраций муниципальных образований.