Дрозденко обсудил с экологами рекультивацию закрытых карьеров

Для рекультивации закрытых карьеров в Ленинградской области на заседании было предложено использовать побочные грунты от строительных проектов, которые сейчас просто отвозят на полигоны.

Предложение поддержали члены экологического совета. Подобная практика позволит разгрузить и полигоны. Однако для ее реализации необходимо изменение федерального законодательства. Губернатор Ленобласти внес соответствующие предложения на встрече с главой Минприроды Дмитрием Кобылкиным.

Суть практики – в переработке строительного грунта в «техногенный почво-грунт» или «рекультивант» путем добавления компонентов, улучшающих почвенные характеристики. В дальнейшем его можно использовать для восстановления карьеров без ущерба природе.