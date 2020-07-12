В Заневском поселении ликвидировали четыре свалки — фото

Накануне в трех населенных пунктах Заневского городского поселения Всеволожского района прошли мероприятия по уборке мусора. Участники вывезли около 135 кубометров отходов.

Всего удалось ликвидировать четыре стихийные свалки, две из которых приходятся на Янино-1: с улицы Военный городок вывезли 27 кубометров строительного мусора. Местные жители жаловались также на Черную дорогу, где в скором времени рабочие собрали около 40 кубометров крупногабаритных и 3 кубометра бытовых отходов.

В Янино-2 спецтехника вывезла 15 кубометров крупногабаритного мусора с площадки возле кафе «Арарат». Тем временем жители деревни Суоранда также пожаловались на мусор, который складировался возле стрельбища — она образовалась за одну ночь.

С помощью трактора и пухтовоза деревню удалось сделать чище, избавив ее от 50 кубометров отходов. Муниципальный депутат Евгений Перов рассказал, что подобные стихийные свалки, как правило, появляются из-за недобросовестных строителей, которые ремонтируют квартиры и дачи.