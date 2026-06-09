Российским вузам стоит перейти к альтернативным формам итоговой аттестации, заявил заместитель секретаря Общественной палаты России Владислав Гриб. Это связано с активным применением искусственного интеллекта при написании дипломных и курсовых работ.

По мнению Гриба, традиционные форматы аттестации теряют смысл из-за использования нейросетей для создания и проверки работ. В качестве альтернативы он предложил развивать формат «стартап как диплом», защиту реальных проектов, а также усиливать устные экзамены и тестирования, которые сложно списать.

Кроме того, он предложил обсудить введение для выпускников бакалавриата итогового экзамена по аналогии с ЕГЭ.