В субботу, 13 июня, в деревне Энколово Ленобласти состоится традиционный межрегиональный Сабантуй.
Праздник начнется в 10:00, торжественное открытие запланировано на 12:00, сообщили в комитете по транспорту.
В программе - концерт солистов и народных творческих коллективов, конкурсы, мастер-классы и интерактивные зоны. Для участников и гостей праздника будут накрыты столы с традиционными блюдами национальной кухни: пловом, чак-чаком, конской колбасой и другими угощениями. Также можно будет увидеть состязание борцов на поясах и поучаствовать в традиционных играх.
Вход на мероприятие свободный.