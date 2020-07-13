Иммунолог рассказал, что помогает избежать заражения COVID-19

Иммунолог, гендиректор контрактно-исследовательской компании Николай Крючков рассказал «Комсомольской правде», что, помимо индивидуальных особенностей, есть и внешние закономерности.

К индивидуальным особенностям относятся сильный врожденный иммунитет и не склонность к тромбозам. Первый фактор защитит от «не слишком большой дозы» заражения. Второй – поможет в легком или бессимптомном течении болезни.

К внешним закономерностям можно отнести сравнительно недавнее перенесение сезонной простуды. В этом случае останутся антитела или иммунные Т-клетки, которые дают ответ COVID-19.