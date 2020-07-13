Во Всеволожске было замечено большое стадо кабанов — видео

Животных сняли на видео, когда они перебегали одну из парковок.

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В социальной сети «Вконтакте» было размещено видео, как большое стадо кабанов бежит через одну из парковок Всеволожска.

Стоит отметить, что пользователи социальной сети были удивлены столь большому выводку у диких животных, ведь большую часть группы составляли кабанчики.

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После того, как кабаны пересекли парковку, они благополучно скрылись в зарослях лесополосы.