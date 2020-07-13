Оперштаб: наибольшее число новых случаев COVID-19 зафиксировано в Москве – 672

Наибольшее число новых случаев COVID-19 зафиксировано в Москве — 672, Санкт-Петербурге — 291, ХМАО — 270, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

«Распределение по субъектам: 1. Москва — 672, 2. Санкт-Петербург — 291, 3. Ханты-Мансийский АО — 270», — говорится в сообщении.

Наименьшее число случаев за сутки зафиксировано в Чечне и Севастополе — по 10, в Еврейской автономной области — шесть.