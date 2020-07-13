Оперштаб: за сутки в России умерли 104 человека с коронавирусом, за все время — 11 439

За сутки в России умерли 104 человека с коронавирусом, за все время — 11 439, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

«За последние сутки подтверждено 104 летальных случая… За весь период по России умерло 11 439 человек», — говорится в сообщении.

В частности, 25 человек умерили в Москве, 23 — в Санкт-Петербурге, семь — в Подмосковье.