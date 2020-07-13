Поисковик подорвался на мине в лесу в Лужском районе

Мужчина получил травмы при детонировании взрывоопасного предмета в лесу в Лужском районе Ленинградской области в воскресенье и был госпитализирован вертолётом санавиации, сообщает пресс-служба областного ГУМЧС.

«В Мшинском сельском поселении при разрыве взрывоопасного предмета в лесу травмирован мужчина… Пострадавший был обнаружен в глубине леса», — сказано в сообщении.

По данным пресс-службы, раненого доставили к месту, где мог приземлиться вертолёт санавиации, после чего мужчину транспортировали в НИИ Скорой помощи им. И.И. Джанелидзе.

Как сообщили местные СМИ, пострадавший получил сотрясение мозга, осколочную рану бедра и повреждения внутренних органов. По данным СМИ, на мине времён Великой Отечественной войны подорвался член поисково-спасательного отряда.

Вам будет интересно Поисковикам в июне удалось найти живыми 149 человек в Ленобласти и Петербурге Поисковый отряд "Лиза Алерт", работающий в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, публикует в своей группе во "ВКонтакте" статистику за июнь 2020... 06.07.2020 238

В пресс-службе правительства Ленинградской области подтвердили, что пострадавший является поисковиком, получившим ранения из-за взрыва мины. По данным пресс-службы, бригада скорой помощи не смогла подобраться к пострадавшему из-за бездорожья. Фельдшер и лесник искали мужчину, пробираясь через болота и бурелом около восьми километров. Когда поисковика нашли, вертолёт санавиации удалось посадить на болоте в 400 метрах от пострадавшего. Мужчину в крайне тяжёлом состоянии менее чем за час доставили в больницу.