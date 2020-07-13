Мужчину с пробитой головой нашли у Ковалево – он говорит, что его сбил поезд

В полицию Всеволожского района 12 июля сообщили о 40-летнем мужчине с пробитой головой, найденном в четырех метрах от ж/д путей у платформы Ковалево.

Его госпитализировали в реанимацию Всеволожска. Врачи диагностировали у пациента многочисленные травмы. Пострадавший сообщил, что его сбил электропоезд.

В ОЖД не имеют данных о подобных происшествиях за 12 июля. Это значит, машинист либо не заметил происшествия, либо заметил, но не взял на себя труд что-то предпринять. Либо пострадавшего электропоезд не сбивал.