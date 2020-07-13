Злоумышленник ограбил и попытался изнасиловать жертву в Петербурге

В полицию Красносельского района 12 июля обратилась петербурженка 1983 года рождения. Ее ограбили и попытались изнасиловать в парадной дома на Петергофском шоссе.

Неизвестный отобрал у ее портфель, в котором находились 4000 руб., паспорт и мобильный телефон. Затем он попытался изнасиловать жертву, но женщина отразила эти притязания. Сумма материального ущерба составила 20 тыс. руб.

После преступления злоумышленник посетил местный магазинчик, где попал на видеокамеры. Его задержали 12 июля в 16:00 у дома № 20 на Рижском шоссе.