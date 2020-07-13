Во Всеволожске полицейский рассказал все – о взятках, о взяточниках, о начальстве

Как ранее сообщал ivbg.ru, 9 июля проведены обыски в 11 подразделениях Межрайонных регистрационно-экзаменационных отделов (МРЭО), а также в УГИБДД.

Согласно изъятым документам, МРЭО перечисляли деньги в фонд, используемый для «отмывания» взяток. В шкафу всеволожского МРЭО нашли китель офицера полиции, в карманах которого лежали конверты с суммами по 5-10 тыс. рублей.

Владелец кителя – капитан Никитин. Как сообщает 47news.ru, он сразу рассказал все. Суммы – взятка за лояльность от МРЭО. Деньги получал и его сменщик – капитан Губарев. А «деликатные» поручения ему давал начальник, подполковник Натарин.