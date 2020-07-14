Оперштаб: наибольшее число новых случаев COVID-19 зафиксировано в Москве — 613

Наибольшее число новых случаев COVID-19 зафиксировано в Москве — 613, Санкт-Петербурге — 281, Ханты-Мансийском автономном округе — 268, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

«Распределение по субъектам: 1. Москва — 613, 2. Санкт-Петербург — 281, 3. Ханты-Мансийский АО – 268», — говорится в сообщении.

Наименьшее число новых случаев за сутки отмечено в Еврейской автономной области — пять, Ненецком автономном округе и Севастополе — по одному.