«Треноги» проследят за соблюдением скоростного режима в Ленобласти

Ленобласть передает отделам ГИБДД 12 передвижных комплексов для контроля соблюдения скоростного режима.

Пять комплексов уже отправились в Тихвинский, Бокситогорский, Волосовский, Киришский и Кировский районы. Еще четыре переданы в пользование Управлению ГИБДД по Петербургу и Ленобласти. Три комплекса скоро отправятся во Всеволожский и Выборгский районы.

Каждая «тренога» состоит из радара, камеры высокого разрешения, процессора и инфракрасной подсветки. Комплекс может работать автономно до 24 часов. Отчитываться о времени, месте работы комплексов инспекторы ГИБДД будут до 5 числа каждого месяца в областной центр безопасности дорожного движения (ГКУ «ЦБДД»).

Напомним, что в июне 2019 г. президент Владимир Путин потребовал перестать специально прятать комплексы фиксации нарушений ПДД на опасных участках дорог. Уже спустя месяц Госавтоинспекция Северной столицы опубликовала интерактивную карту, где собрана подробная информация о местах размещения стационарных и передвижных камер фотовидеофиксации.