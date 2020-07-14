Аноним «заминировал» аэропорт «Пулково» в Санкт-Петербурге

Анонимное сообщение о «минировании» аэропорта и самолётов поступило в «Пулково» в Петербурге, задержаны несколько рейсов, сообщил представитель пресс-службы «Воздушных ворот Северной столицы».

«Поступило анонимное сообщение о «минировании» воздушных судов и терминала. Сейчас силовые службы проводят все необходимые процедуры. Из-за этого могут быть задержки на вылет», — сказал собеседник.

По данным онлайн табло «Пулково», на данный момент задержаны пять рейсов: два в Москву, а также в Калининград, Вологду и Краснодар.

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