Вирус covid-19 изменил жизнь почти каждого человека в мире. Не стали исключением российские школьники. Из-за пандемии они были вынуждены готовиться к выпускному экзамену в домашних условиях. А сроки поступления в университет сдвинулись примерно на месяц. При этом система дистанционного обучения оказалась не готова к испытанию на практике. Журналист ivbg поговорил с учителями и учениками школ Выборга и узнал насколько удобно и качественно дистанционное обучение в России.

Карина, сдает ЕГЭ

Первой опрошенной стала ученица 11 класса школы №8 Карина Пастухова. Карина решили сдавать в этом году ЕГЭ, чтобы поступить в одни из вузов. Мы публикуем монолог Карины без изменений:

«С одной стороны я подтянула многие оценки, занимаясь на дистанционном обучении, но я считаю, что дистанционного обучения явно не хватает, чтобы подготовиться к экзаменам на тот уровень, который требует министерство образования от учеников. В итоге, могу сказать, что учиться на дистанционном обучении легко, но готовиться к экзаменам трудно. Не хватает мотивации от учителей и строгой обстановки, как в школе.

Меня новость о переходе на дистанционное обучение очень расслабила. Позже я узнала, что экзамены и вовсе перенесли на июль. Учиться и готовиться в школьном темпе было удобно, но из-за пандемии и переноса экзаменов, мое расписание дня полностью освободилось, поэтому все это очень повлияло на мою подготовку к ЕГЭ. Я стала заниматься все реже и реже.

Так что к дистанционке отношусь негативно Система занятий, домашние задания и все, что из себя представляет это дистанционное обучение, как мне кажется, не до конца продумано. Домашнего задания столько, сколько мы не делали за неделю, а тут нам нужно прислать его до определённого времени. Лично мне очень сложно заниматься самообразованием, как это мы делали на дистанционном. Мне кажется, что дети получают недостаточно знаний на этом обучении, вместо этого они получают очень много домашнего задания.

Несмотря на то, что я так негативно отозвалась о дистанционном обучении, я считаю, что перспектива есть, собственно, есть и будущее. Но будущее есть только в том случае, когда министерство образования до конца продумает данную систему. Я вижу много минусов, как ученица, прошедшая через дистанционное обучение : нехватка живого общения, переутомление даже в домашних условиях».

Максим, решил не сдавать ЕГЭ

Выпускник, который решил не сдавать ЕГЭ — Максим Борзик из той же школы Выборга. После школы он поступает в колледж. Из-за пандемии разрешено не сдавать ЕГЭ, если не поступаешь в вуз. Монолог Максима:

«К дистанционке отношусь нейтрально, но как и всем, мне не хватало живого общения. Хочется видеть друзей, учителей, общаться с ними. Считаю это самым главным минусом в дистанционном обучении. Но отказываться от формата неправильно, ведь технологии прогрессируют, и мы вместе с ними.

Будущее у дистанционного обучения есть потому что оно требует намного меньше времени на выполнение домашних заданий и контрольных работ. Плюс формат несколько удобнее, чем школьный. Мне комфортнее находиться в домашней обстановке, нежели в классной.

Мне стало проще после отмены обязательной сдачи ЕГЭ в этом году. Радует, что можно не тратить время на подготовку к экзаменам, потому что в колледжи берут по аттестату и можно больше времени уделить самообразованию, хобби или отдыху от учёбы».

Учитель

Учителям пришлось перестраиваться, и эта перестройка куда мучительнее. После десятилетий вербальной работы с детьми переключиться на общение в сети оказалось непростой задачаей. Мы поговорили с учительницей выборгской школы №10 Натальей:

«Мы привыкли к живому общению. Важно видеть взгляд учеников, потому что он многое говорит о состоянии, по поведению можно сделать выводы об интересах ребенка. Плюс были технические сложности. Например, частые переписки, звонки ученикам. Но благодаря инженеру, который работал в школе, было легче. Первая неделя получилась очень тяжелой из-за непривычки. Пришлось менять задания, которые шли по программе школы, нужно было делать другую подачу обучения ученикам, а также создавать более разнообразную работу для того, чтоб интереснее подать материал ученикам.

Если учитывать, что каждый день нужно проверять работы нескольких классов, плюс от родителей приходит много вопросов о работе их детей, то очевидно, что дистанционное обучение занимает больше времени. Нужен навык работы, если он мал, то сложнее и больше времени занимает проверка, составление заданий, но к концу дистанционного обучения стало легче. Учителя достаточно адаптировались и привыкли к такому образу работы. Но могу отметить то, что при частой и интенсивной работе с компьютером болят глаза, и из-за беспрерывной работы с компьютером учителя изматываются и чувствуют усталость. Еще не существует графика работы, что тоже негативно может сказаться на состоянии учителей».

Послесловие

Многих выпускников разочаровала новость о том, что отменили выпускные. После пандемии особенно было бы замечательно собраться с одноклассниками и классным руководителем. Ученикам хотелось бы отметить этот знаменательный день в жизни каждого из тех, кто выпускается из школы, ведь начинается новый этап в жизни. Но несмотря на эту проблему, ученики могут сдать ЕГЭ на большее количество баллов, чем те, кто сдавал экзамены в конце мая. Для этого есть все условия: больше времени на подготовку, спокойное домашнее обучение и возможность дистанционного обучения с учителями и репетиторами.