В Госдуме предложили платить россиянам за найденную просрочку в магазинах

Россиянам могут начать выплачивать деньги за найденную на прилавках магазинов просрочку. С соответствующей инициативой выступил депутат Госдумы Василий Власов.

Письмо с предложением направлено главе Роспотребнадзора Анне Поповой, копия есть в распоряжении RT. Неравнодушным гражданам предлагается выплачивать половину от штрафа, выписанного магазину.

В тексте обращения Власов напомнил, что на юридические лица, допустившие реализацию продуктов питания с истекшим сроком годности, налагается административный штраф в размере от 20 тыс. до 30 тыс. рублей. Однако получить компенсацию удастся лишь через суд, поэтому в такой ситуации покупатели могут рассчитывать только на символическую выплату.

«В связи с этим прошу вас рассмотреть целесообразность создания правового механизма, при котором гражданин, который выявит факт правонарушения (реализации просроченных продовольственных товаров) и заявит об этом в контролирующие органы, сможет рассчитывать при наложении штрафа на половину его суммы», — написано в обращении.

Ранее российские предприниматели предложили помогать бедным продуктами. Инициаторы предлагают перечислять бедным на карту определенную сумму из федерального бюджета, чтобы на эти деньги можно было купить отечественные продукты, кроме чипсов, газировки, алкоголя, табака и другой вредной продукции.