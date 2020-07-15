Наибольшее число новых случаев COVID-19 в России зафиксировано в Москве — 628, Санкт-Петербурге — 264, Свердловской области — 263, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

«Распределение по субъектам: 1. Москва 628, 2. Санкт-Петербург 264, 3. Свердловская область 263», — говорится в сообщении.