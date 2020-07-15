Оперштаб: за сутки в России умерли 156 человек с COVID-19, за все время – 11770

За сутки в России умерли 156 человек с COVID-19, за все время — 117 70, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

«За последние сутки подтверждено 156 летальных случаев… За весь период по России умерло 11 770 человек», — говорится в сообщении.

В частности, в Москве умерли 29 человек, в Санкт-Петербурге — 19 человек.