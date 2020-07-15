В Пулково рассказали, как открывается авиасообщение с другими странами

Сегодня, 15 июля, стало известно, что Турция и Россия открывают авиасообщение. Пресс-служба Пулково рассказала, от чего зависит открытие авиасообщения с другими странами во время пандемии.

В петербургском аэропорту отметили, что все зависит от перевозчиков. Так, авиакомпаниям предстоит самостоятельно составить свое расписание и уведомить руководство аэропортов, сообщают «Невские новости».

«А дальше они уже попадают в наше расписание. Пока еще преждевременно что-то говорить потому, что это решение перевозчиков, которые непосредственно осуществляют воздушную перевозку пассажиров», — рассказали в Пулково.

Ранее ivbg.ru писал, что Россия постепенно снимает ограничения на международные полеты с 15 июля. Под снятие ограничений попадут сообщения со странами, где заболеваемость коронавирусом не превышает 40 случаев на 100 тысяч населения.