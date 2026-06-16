Первая волна грибного сезона в лесах Ленинградской области может начаться примерно через неделю, рассказал биолог и член Русского географического общества Павла Глазкова.

«Вчера был в лесу во Всеволожском районе. Вода в канавах и низинах появилась, но грибов пока практически нет. Нашел несколько лисичек буквально по два сантиметра - только-только пошли. Для роста грибов нужны влажность и тепло. Влаги сейчас достаточно, если тепло постоит, то через неделю уже можно будет идти за грибами», — сообщил Павел Глазков.

Специалист отметил, что в более южных районах области, например, в Лужском, первые грибы могли появиться раньше. Однако основная волна грибного сезона еще впереди.

«Это первая волна, колосовики. Сейчас идут лисички, подберезовики, скоро пойдут и белые. Через недельку в лесу уже будет достаточно хорошо», - добавил биолог.