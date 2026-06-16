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Биолог рассказал, когда в Ленобласти начнется грибной бум

Первая волна грибного сезона в лесах Ленинградской области может начаться примерно через неделю, рассказал биолог и член Русского географического общества Павла Глазкова.

Биолог рассказал, когда в Ленобласти начнется грибной бум - Первая волна грибного сезона в лесах Ленинградской области может начаться примерно через неделю.
Фото: Freepik.

«Вчера был в лесу во Всеволожском районе. Вода в канавах и низинах появилась, но грибов пока практически нет. Нашел несколько лисичек буквально по два сантиметра - только-только пошли.  Для роста грибов нужны влажность и тепло. Влаги сейчас достаточно, если тепло постоит, то через неделю уже можно будет идти за грибами», — сообщил Павел Глазков.

Специалист отметил, что в более южных районах области, например, в Лужском, первые грибы могли появиться раньше. Однако основная волна грибного сезона еще впереди.

«Это первая волна, колосовики. Сейчас идут лисички, подберезовики, скоро пойдут и белые. Через недельку в лесу уже будет достаточно хорошо», - добавил биолог.

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Теги

грибы биолог Ленобласть Павел Глазков
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Движение через реку Лебяжья перепустили на новый мост

В Ломоносовском районе Ленобласти открыто движение по новому мосту через реку Лебяжья. Теперь организовано движение по двум полосам, вместо ранее использовавшейся реверсивной схемы.

Движение через реку Лебяжья перепустили на новый мост - Планируется, что все работы будут завершены, и мост будет введен в эксплуатацию в августе 2026 года.
Скриншот видео: комитет по дорожному хозяйству Ленобласти

Мост продолжают капитально ремонтировать в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Следующие этапы работ включают демонтаж временного моста, расширение сооружения до проектных параметров, обустройство тротуара, освещения и установку барьерного ограждения.

Планируется, что все работы будут завершены, и мост будет введен в эксплуатацию в августе 2026 года.

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Теги

Ломоносовский район Ленобласть новый мост река Лебяжье

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