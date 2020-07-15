Петербургские чиновники станут волонтерами в приютах и хосписах

Автор проекта ОНФ «Регион заботы» Нюта Федермессер сегодня, 15 июля, сообщила, что чиновники из Петербурга будут задействованы в волонтерской работе в социальных учреждениях.

Так, они будут работать в психоневрологических интернатах, хосписах, приютах.

«Волонтёрить так, чтобы они целый день работали бок о бок с персоналом без всяких потёмкинских деревень, галстуков и пиджаков», — отметила Федермессер.

Она добавила, что видела, как московские чиновники менялись после 2–3 часов работы в столичных хосписах.