Петербургские чиновники станут волонтерами в приютах и хосписах

Автор: Илья Серов
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Автор проекта ОНФ «Регион заботы» Нюта Федермессер сегодня, 15 июля, сообщила, что чиновники из Петербурга будут задействованы в волонтерской работе в социальных учреждениях. 

Так, они будут работать в психоневрологических интернатах, хосписах, приютах.

«Волонтёрить так, чтобы они целый день работали бок о бок с персоналом без всяких потёмкинских деревень, галстуков и пиджаков», — отметила Федермессер.

Она добавила, что видела, как московские чиновники менялись после 2–3 часов работы в столичных хосписах.