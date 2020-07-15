Население планеты Земля достигнет максимума к 2064 году

Согласно исследованию ВОЗ и IHME, проведенному при поддержке фонда семьи Гейтс, к 2064 году численность населения Земли составит 9,73 млрд человек.

Это будет пиковым показателем. Сразу после него численность населения начнет снижаться. В 2100 году на Земле будут проживать 8,79 млрд человек. Сейчас на планете – 7,59 млрд.

Рост населения происходит за счет стран Африки и Ближнего Востока. Снижение численности после 2064 года будет связано с повышением уровня образования и популяризацией контрацепции именно в этих странах.