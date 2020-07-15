Стали известны подробности обысков у депутата ЗакСа Ленобласти Олега Зевакова

Как сообщал ivbg.ru, правоохранители пришли с обыском в дом к депутату ЗакСа Олегу Зевакову во Всеволожске, а также в офис дорожной компании «Дортекс» в Петербурге, ранее ему принадлежавшей.

Следователей интересуют 14 млн, «пропавшие» в 2018 году при строительстве путепровода на перегоне «Выборг-Таммисуо». Тогда уже проводились обыски, но не в «Дортекс», а в задействованном при строительстве ООО «Пилон».

Олег Зеваков продал «Дортекс» еще в 2016 году и формально не связан с денежными махинациями. Сейчас парламентарий проходит по делу свидетелем – его не допрашивают, а опрашивают.