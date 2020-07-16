Шумных россиян предлагают штрафовать на сумму до 50 тысяч рублей

В России нарушителей тишины в многоквартирных домах предлагают штрафовать на сумму до 50 тысяч рублей. Об этом заявил член думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный в беседе с «Парламентской газетой».

По мнению депутата, шумных соседей необходимо штрафовать на три-десять тысяч рублей, однако предлагаются и суммы до 50 тысяч рублей. При этом в регионах будет действовать свое время тишины.

Также, отметил депутат, в каждом субъекте Федерации, вероятно, появятся свои подразделения, которые будут реагировать на нарушения, фиксировать их и проводить необходимые экспертизы и проверки.