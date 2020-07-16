Опиралась на москитную сетку: известны подробности гибели девочки в Тихвине

Вчера вечером, 15 июля, из окна на 14 этаже на улице Ярослава Иванова в Тихвине выпала двухлетняя девочка. Она скончалась.

По предварительным данным, ребенок самостоятельно открыл окно и опирался на москитную сетку. Мать тем временем находилась в соседней комнате, где укладывала спать новорожденного сына.

Ребенка довезли до тихвинской районной больницы, однако девочка скончалась в присутствии медиков.

Всего в семье трое детей. В поле зрения полиции не попадала. СК устанавливает обстоятельства произошедшего.