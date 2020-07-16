В Петербурге начнут курсировать 30 новых автобусов общей вместимостью до 72 человек. Транспорт будет приобретен на правах лизинга, на эти цели выделят 423,7 млн рублей.

Низкопольные автобусы длиной до 9,5 метра будут соответствовать предъявляемым требованиям. В салоне с тремя дверями будет 23 сидячих места, сообщает пресс-служба «Пассажиравтотранса»

Автобусы оборудуют экологическими двигателями и современными системами оплаты проезда. Кроме того, они будут приспособлены для перевозки маломобильных граждан.

Новые автобусы поступят в Петербург в декабре этого года.