В Ленобласти завершился этап выдвижения кандидатов на дополнительные выборы

Автор: Сергей Агутин
-
Поделиться

Период выдвижения и самовыдвижения кандидатов на допвыборы ЗакСа Ленобласти шестого созыва по Выборгскому одномандатному избирательному округу № 1 завершился 16 июля.

Баллотируются восемь кандидатов:

  • самовыдвиженцы А. А. Соколов и С. В. Титаренко;
  • В. С. Каторгина от партии «Справедливая Россия»;
  • И. В. Чаплыгин от партии ЛДПР;
  • Е. А. Шибанов от партии КПРФ;
  • М. В. Макаров от партии «Единая Россия»;
  • Д. В. Соловьев от партии «Яблоко»;
  • Э. В. Рощупкин от партии «Родина».

Выборы состоятся в единый день голосования 13 сентября 2020 года.

До 1 августа 18:00 кандидатам необходимо представить в территориальный избирком Выборгского района документы для регистрации. Решение о регистрации или отказе в таковой будет принято в течение 10 дней после приема документов.

Данные о кандидатах размещаются на сайте Леноблизбиркома в разделе «Выборы и референдумы».