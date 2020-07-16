В Ленобласти завершился этап выдвижения кандидатов на дополнительные выборы

Период выдвижения и самовыдвижения кандидатов на допвыборы ЗакСа Ленобласти шестого созыва по Выборгскому одномандатному избирательному округу № 1 завершился 16 июля.

Баллотируются восемь кандидатов:

самовыдвиженцы А. А. Соколов и С. В. Титаренко;

В. С. Каторгина от партии «Справедливая Россия»;

И. В. Чаплыгин от партии ЛДПР;

Е. А. Шибанов от партии КПРФ;

М. В. Макаров от партии «Единая Россия»;

Д. В. Соловьев от партии «Яблоко»;

Э. В. Рощупкин от партии «Родина».

Выборы состоятся в единый день голосования 13 сентября 2020 года.

До 1 августа 18:00 кандидатам необходимо представить в территориальный избирком Выборгского района документы для регистрации. Решение о регистрации или отказе в таковой будет принято в течение 10 дней после приема документов.

Данные о кандидатах размещаются на сайте Леноблизбиркома в разделе «Выборы и референдумы».