Более 22 тыс человек в Санкт-Петербурге выздоровели после коронавируса – оперштаб

Число зарегистрированных случаев новой коронавирусной инфекции в Санкт-Петербурге с начала пандемии превысило 28,9 тысячи, при этом выздоровели более 22 тысяч человек, сообщает городской оперативный штаб.

За последние сутки в Петербурге выявили 244 новых случая заражения коронавирусом, выздоровели 156 человек.

«Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге 28906 случаев заражения COVID-19. Умерло 1728 человек. Выздоровело 22051 человек», — говорится в сообщении.

За последние сутки в Петербурге обследованы на коронавирус 17019 человек. Под медицинским наблюдением находится 1893 человек., из них 321 — в обсерваторе, 1105 — на самоизоляции, 467 – контактные.