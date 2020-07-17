Госуслуги Ленобласти разыгрывают сертификаты на покупку умной колонки с голосовым помощником

В Ленобласти стартовал конкурс для пользователей регионального портала государственных услуг.

Для того, чтобы принять участие в конкурсе «Цифровой помощник – твой верный проводник!», который проводится с 17 июля по 6 сентября, необходимо заказать услугу на портале государственных и муниципальных услуг Ленобласти и еще одну, предлагаемую там же цифровым помощником. Все подробности о конкурсе — на портале ГосУслуг Леноласти.

Победители будут определены к 12 сентября 2020 года.

Напомним, что на портале МФЦ Ленобласти также проходит конкурс, посвященный Дню образования региона.