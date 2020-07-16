МФЦ объявляет конкурс в честь дня образования Ленинградской области

Конкурс на тему «Ленинградская область – моя малая Родина» стартует 16 июля

На конкурс принимаются творческие работы от всех желающих. Это могут быть стихи и песни, заметки о путешествиях по региону, рисунки и фотографии любимых мест, видео. Самые интересные будут опубликованы в соцсетях МФЦ Ленобласти, а авторы – отмечены памятными подарками.

Прислать свои работы с указанием ФИО автора, район проживания, e-mail, телефон и профиль в Инстаграм или Вконтакте для отметки необходимо по электронному адресу press@mfc47.ru до 30 июля. Также с 21 июля ежедневно будет проходить онлайн-викторина о регионе в соцсетях на страницах областного.

Напомним, что День рождения Ленобласти в 2003 и 20013 годах праздник отмечали в Старой Ладоге, в 2004 и 2015-м — в Тихвине, а в 2007 и 2017-м — в Гатчине, в 2018 году в Выборге, а в 2019 — Бокситорорск, где прошел парад Олимпийцев, до которого глава Ленобласти с чемпионами высадили Аллею Спорта. Статусом столицы на 2020 год наделен Всеволожск, на 2021 год – Тосно. Теперь видимо в Тосно правдник пройдет 2022 году.