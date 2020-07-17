Объем незаконных рубок леса сокращен в Ленобласти за тринадцать лет на 98%

Такого результата удалось достигнуть благодаря передачи федеральных полномочий в сфере лесных отношений Ленинградской области в 2007 году.

Как рассказали в пресс-службе правительства Ленобласти, благодаря системной работе лесничеств – филиалов ЛОГКУ «Ленобллес» и комитета по природным ресурсам Ленинградской области удалось организовать качественное межведомственное взаимодействие с правоохранительными органами для выявления нарушений в лесах области.

С начала 2020 года было выявлено 139 случаев незаконных рубок, средний объем одной составил всего 6,9 куб м. В 2007 году этот показатель составлял более 1 тысячи случаев незаконных рубок, средний объем которой составлял 63,4 куб. м.

Как уже ранее писал ivbg.ru, в 2018 году в весенний «Всероссийский день посадки леса» в Ленобласти прибавилось 100 гектаров леса — более 2 тысяч добровольцев посадили в лесничествах Ленобласти 263 тысячи деревьев. В 2019 году только в Выборгском районе высадили шесть тысяч сеянцев сосны.