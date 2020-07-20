В деревне Ванакюля стартовал 3-й Международный экомарафон «Drive Minoga»

Участниками марафона в этом году стали дети из Ленобласти, чьи родители встали на борьбу с COVID-19

Как рассказали в пресс-службе правительства Ленобласти, в этом году на экомарафон, который проходил в формате интерактивных мастер-классов и занятий на экомаршрутах на базе детского оздоровительно-образовательного центра «Россонь» им. Ю.А. Шадрина, отправились дети медицинских работников.

Обучающие мероприятия разделены на три направления: экоспорт, экоарт и эколаб. 22 июля победителей по каждому направлению экомарафона отметят дипломами и ценными подарками, среди которых поездка в зимний Таллин.

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Как уже ранее писал ivbg.ru, в рамках поручения главы государства врачи, вставшие на борьбу с новой коронавирусной инфекцией, получают по 80 тыс. рублей. Средний медицинский персонал — по 50 тыс. рублей, столько же — врачи скорых. Младший медперсонал, фельдшеры и водители скорых — по 25 тыс. рублей. Средства на это выделяются из резервного фонда правительства.