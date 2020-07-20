Диверсантов на BMW разыскивают в Сертолово по приказу Путина

В Сертолово 20 июля объявлен поиск учебной разведывательно-диверсионной группы – трех-четырех спортивных мужчин 20-30 лет, передвигающихся на BMW.

Молодые люди вооружены и имеют при себе и удостоверения военнослужащих. Номера автомобиля – Ростовской и Рязанской областей. Один из BMW принадлежит 23-летнему жителю Рязани.

Эти вводные – часть тактического задания, отрабатывающегося в рамках внезапной проверки боеготовности. Еще 17 июля, по приказу Путина, подняты по тревоге войска Южного и Западного округов. Задействованы 149 755 человек.