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Дорожные ограничения введут в Ленобласти 27 июля

В понедельник, 27 июля, на ряде федеральных трасс Ленобласти будут действовать временные ограничения движения в связи с проведением плановых работ, сообщили в ФКУ «Упрдор «Северо-Запад».

Дорожные ограничения введут в Ленобласти 27 июля - Учитывайте эту информацию при планировании своего маршрута.
Фото: freepik

Ограничения затронут трассы Р-21 «Кола», М-10 «Россия», А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо», А-114 «Вологда», А-181 «Скандинавия», А-121 «Сортавала», А-180 «Нарва», Р-23  «Псков» , а также подъезды к пунктам пропуска «Светогорск» и морскому торговому порту Усть-Луга.

В течение дня дорожные службы будут выполнять ремонт покрытия и обочин, замену и установку дорожных знаков, восстановление барьерных ограждений, нанесение разметки, покос травы, очистку проезжей части и полосы отвода, а также другие работы по содержанию федеральных автодорог. Большинство работ запланировано на период с 08:00 до 19:00–20:00, однако на некоторых участках ограничения будут действовать до завершения ремонта.

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ограничено движение Ленобласть дороги
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В Петербурге задержали треш-блогеров после жестокого убийства голубя

В Петербурге задержаны треш-блогеры, которые опубликовали в интернете видео с жестоким убийством голубя.

Как сообщила директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, после появления ролика полиция начала проверку по статье 245 УК РФ («Жестокое обращение с животными»). Авторы видео были задержаны на 48 часов.

В Петербурге задержали треш-блогеров после жестокого убийства голубя - Автор ролика сначала принес извинения за свои действия, однако позже изменил свою позицию. Свой пост
Фото: magnific

Ролик вызвал широкий общественный резонанс. Его автор сначала принес извинения за свои действия, однако позже изменил свою позицию. Свой поступок он объяснял тем, что голуби якобы являются переносчиками инфекций. Жестокое видео было снято на улице неподалеку от станции метро «Лиговский проспект».

По информации Екатерины Мизулиной, в социальных сетях одного из задержанных также размещались материалы с пропагандой наркотиков, а его знакомая ранее привлекалась к ответственности за сожжение российского паспорта.

В настоящее время правоохранительные органы продолжают проверку всех обстоятельств произошедшего.

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голубь убийство жестокое обращение с животными Петербург

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