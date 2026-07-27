В понедельник, 27 июля, на ряде федеральных трасс Ленобласти будут действовать временные ограничения движения в связи с проведением плановых работ, сообщили в ФКУ «Упрдор «Северо-Запад».

Ограничения затронут трассы Р-21 «Кола», М-10 «Россия», А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо», А-114 «Вологда», А-181 «Скандинавия», А-121 «Сортавала», А-180 «Нарва», Р-23 «Псков» , а также подъезды к пунктам пропуска «Светогорск» и морскому торговому порту Усть-Луга.

В течение дня дорожные службы будут выполнять ремонт покрытия и обочин, замену и установку дорожных знаков, восстановление барьерных ограждений, нанесение разметки, покос травы, очистку проезжей части и полосы отвода, а также другие работы по содержанию федеральных автодорог. Большинство работ запланировано на период с 08:00 до 19:00–20:00, однако на некоторых участках ограничения будут действовать до завершения ремонта.