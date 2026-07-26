Попадание сока борщевика в глаза может привести к серьезному химическому ожогу, особенно под воздействием солнечного света. Об этом RT рассказала врач-офтальмолог Ада Егорова.

По словам специалиста, сок борщевика содержит фуранокумарины — вещества, повышающие чувствительность тканей к ультрафиолету. После контакта с глазами ожог может проявиться не сразу: спустя несколько часов возникают резкая боль, светобоязнь, слезотечение, отек век и ухудшение зрения.

Не менее опасным врач назвала и молочай. Его млечный сок способен вызвать тяжелое воспаление роговицы и слизистой оболочки глаза.

Главное правило при попадании сока растений в глаза — как можно быстрее начать обильное промывание. Делать это необходимо чистой проточной водой комнатной температуры в течение 15–20 минут, широко раскрыв веки. При этом тереть глаза нельзя, поскольку это может усилить повреждение тканей.

Офтальмолог также предостерегла от использования народных средств, таких как растворы соды или уксуса. По ее словам, подобные «нейтрализаторы» могут лишь усугубить химический ожог.

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В группе риска находятся дети, дачники, работающие с сорняками без защиты, а также любители полевых букетов. При появлении боли, нарастающего покраснения, светобоязни или ухудшения зрения после контакта с соком растений необходимо как можно скорее обратиться к офтальмологу.