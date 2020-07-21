COVID-19 не помеха. День работников торговли пройдет в онлай-формате в Ленобласти

На сайте 813.ru открыта регистрация для желающих стать участниками мероприятия ко Дню работников торговли

В этом году мероприятие ко Дню работников торговли региона пройдет 24 июля и в онлайн-формате. Предприниматели и работники сферы торговли примут участие во встрече с бизнес-экспертами, специалистами и маркетологами, а также представителями комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области и Фонда поддержки предпринимательства.

Сегодня в Ленобласти более 35% предприятий малого и среднего бизнеса — это представители сферы торговли. На онлайн-встрече планируется обсуждение тенденций развития в сфере торговли в настоящее время и в ближайшем будущем, мер поддержки предпринимательства, действующих в Ленобласти. Участникам мероприятия откроют новые «секреты продаж» в небольших торговых центрах, в магазинах «шаговой доступности» и в торговле онлайн.

Вопросы можно будет задать в чате мероприятия. В завершении встречи состоится церемония награждения лучших работников и предприятий торговли.

Начало мероприятия в 14.00. Обязательна регистрация по ссылке. Ссылка на трансляцию будет направлена на адрес электронной почты за день до начала мероприятия.