В Волхове 25 июля пройдет уникальная реконструкция послевоенного паркового вечернего концерта «Ленинградский патефон». Организаторы хотят воссоздать атмосферу Дня Победы.

Арт-проект «РиоРита – радость Победы» состоится в старом городском парке. На мероприятии выступят молодые музыканты и вокалисты группы «Ленинградский патефон» — подготовлена программа песен 30-40-х годов.

Горожан ждут песни, танцы и просто отдых в парке. Посетителям предложат послевоенное мороженное и советскую газировку.

В антракте большого концерта можно будет увидеть послевоенный показ мод, а для маленьких жителей Волхова реконструкторы «Вечевого ордена» воссоздадут игротеку из настольных послевоенных игр.

Для тех, кто не сможет посетить мероприятие, будет организована трансляция на сайте риорита.рф – она начнется в 17:30 вечера.