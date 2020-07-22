Рабочие вышли на строительство моста через реку Оккервиль в Кудрово

Мост соединит проспект Строителей от улицы Ленинградской до пересечения с Европейским проспектом и станет последним звеном во втором этапе строительства улично-дорожной сети в Кудрово.

Ориентировочный срок завершения работ – март 2021 года. Как отмечают в правительстве Ленобласти, строительство моста значительно улучшит дорожную обстановку в городе и обеспечит доступ к «социальному кварталу» – двум садикам и школе, а также к строящемуся отделу полиции.

Стоит отметить, что проектом предусмотрено создание водопропускной трубы в русле реки Оккервиль, что позволит речным обитателям реки Оккервиль жить как прежде. Также в проекте предусмотрен подземный пешеходный переход, тротуары и велодорожки.

Как уж еранее писал ivbg.ru, Петербург и Ленобласть работают над строительством метро от «Улицы Дыбенко» до «Кудрово». Численность жителей Кудрово, согласно прогнозам, к 2025 году превысит 100 тысяч человек. Поэтому Смольный заинтересован в строительстве метро от станции «Улица Дыбенко» до «Кудрово».