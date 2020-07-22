Фото: нерпенок не захотел уплывать в дикую природу

На прошлой неделе зоозащитники из Фонда друзей балтийской нерпы попробовали выпустить ладожского нерпенка по кличке Шлиссик на волю, однако он не захотел этого делать.

Так, его выпустили в Финский залив, однако Шлиссик решил, что «родители просто вывезли его на прогулку на красивый пляж и не ушел», передает Telegram-канал «Позитивная Ленобласть».

Нерпенок поиграл на берегу и через час пошел знакомиться с отдыхающими на пляже. Животное взяли под мышку, погрузили в автомобиль и отвезли обратно в Репино. Шлиссик был недоволен тем, что его забрали с берега и несколько дней обижался на сотрудников фонда, поэтому есть надежда, что однажды животное отправится на волю.