Футбольный стадион за 80 млн рублей открыл в поселке Дубровка глава Ленобласти

Новый футбольный стадион во Всеволожском районе соответствует требованиям Международной федерации футбола (FIFA)

«В Дубровке все меняется в лучшую сторону благодаря тому, что местная власть активно участвует в областных программах. Наша задача, чтобы каждое городское и сельское поселение имело свой стадион, ФОК и лыжную базу», – сказал Александр Дрозденко.

Строительство стадиона площадью 14 тыс. кв. метров с трибунами, рассчитанными более чем на 300 человек, завершилось в конце 2019 года. Средства были выделены в рамках региональной государственной программы «Развитие физической культуры и спорта в Ленобласти».

Как уже ранее писал ivbg.ru, в последние годы Ленобласть активно совершенствует спортивную инфраструктуру, так новые физкультурно-оздоровительные комплексы строятся в Сертолово, в деревне Малое Верево, Тихвине.

Напомним, что на строительство соцобъектов в Ленобласти выделено 7,7 млрд рублей. До конца года в регионе планируется построить 24 соцобъекта: здравоохранения — 3, образования — 8, физической культуры и спорта — 8, культуры — 2, безопасности — 3. Также застройщики по программе “Соцобъекты в обмен на налоги” введут 12 детских садов и одну школу.