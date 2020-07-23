Через реку Свирь в Подпорожье построят мост за 3,6 млрд рублей

Насколько быстро построят перепеву, во многом зависит от федерального центра.

«Мост начали строить в год 75-летия Победы. И мы хотим завершить его даже не к 80-летию Победы, а раньше. Стоимость моста 3,6 млрд рублей», – сообщил Александр Дрозденко,

Требования Минтранса по проекту и проведению конкурса выполнены на средства регионального бюджета. Однако, учитывая действующие в регионе проекты, строительство моста может ускорить только федеральное финансирование.

«Сколько денег нам даст федеральный бюджет, настолько быстрее мы его построим. Дадут половину – в два раза быстрее построим», – рассказал Александр Дрозденко

Из федерального бюджета уже выделены 500 млн рублей. Мост включен в федеральную программу, поэтому можно ожидать до 90% финансирования из центра. Ожидается, что на строительство переправы уйдет не менее трех лет.