Полигон «Северная Самарка» закроют – на его обеззараживание уйдет до 30 лет

Как ранее сообщал ivbg.ru, нелегальная свалка в Колтушах была ликвидирована. Местным жителям предстоит решить, что делать с освобожденной территорией.

Зампредседателя правительства Ленобласти по безопасности Михаил Ильин сообщил, что у администрации Колтушей нет четкой позиции по этому вопросу. Если глава Всеволожского района не найдет решение за неделю, подключится правительство.

Также на встрече с жителями Колтушей Михаил Ильин рассказал, что полигон «Северная Самарка» будет закрыт. Но на его обеззараживание уйдет 25-30 лет.