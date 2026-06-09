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Новости Социум

В Петербурге вводят ограничения движения из-за подготовки и проведения «Алых парусов»

В конце июня в Петербурге пройдет традиционный праздник выпускников «Алые паруса». Подготовка и проведение мероприятия потребуют ограничений и перекрытий движения.

В Петербурге вводят ограничения движения из-за подготовки и проведения «Алых парусов» - Информация о перекрытиях будет обновляться по мере подготовки к празднику.
Фото: pxhere

В комитете по транспорту рассказали об изменениях в схеме:

  • До 18:00 7 июля в различные периоды будет сужена проезжая часть на 18 участках дорог, включая Биржевую площадь, Мичуринскую улицу, Дворцовую набережную, Дворцовый мост, Троицкий мост и другие.

  • До 23:59 7 июля в различные периоды будет запрещена остановка транспорта на пяти участках дорог, среди которых Мичуринская улица, набережная Лейтенанта Шмидта, Суворовская площадь, Биржевой проезд и другие.

  • С 00:00 до 09:00 15 июня временно запретят стоянку еще на пяти участках: набережной Лейтенанта Шмидта, Университетской набережной, Конюшенной площади.

  • До 29 июня движение будет полностью закрыто на девяти участках. Среди них – Дворцовый, Благовещенский и Троицкий мосты, а также Невский проспект и Адмиралтейская набережная.

Полный перечень ограничений с точными датами и схемами опубликован на сайте Комитета по транспорту. Уточняется, что информация о перекрытиях будет обновляться по мере подготовки к празднику.

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Теги

алые паруса Ограничения Петербург выпускники
Новости Социум

В автошколах России могут ввести новый экзамен

Проверка навыков оказания первой помощи пострадавшим в ДТП может стать обязательной по итогам обучения в автошколах. Это следует из документа правительства, с которым ознакомился ТАСС.

В автошколах России могут ввести новый экзамен - Проверка навыков оказания первой помощи пострадавшим в ДТП может стать обязательной по итогам обучен
Фото: freepik.

Минпросвещения, МВД РФ и власти регионов прорабатывают вопрос о введении единых требований к проверке знаний и навыков оказания первой помощи лицам, пострадавшим в ДТП. Также планируется обязательная видеозапись процесса проведения такого экзамена.

Доклад в правительство должен быть представлен в 2027 году.

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