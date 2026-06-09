В конце июня в Петербурге пройдет традиционный праздник выпускников «Алые паруса». Подготовка и проведение мероприятия потребуют ограничений и перекрытий движения.
В комитете по транспорту рассказали об изменениях в схеме:
- До 18:00 7 июля в различные периоды будет сужена проезжая часть на 18 участках дорог, включая Биржевую площадь, Мичуринскую улицу, Дворцовую набережную, Дворцовый мост, Троицкий мост и другие.
- До 23:59 7 июля в различные периоды будет запрещена остановка транспорта на пяти участках дорог, среди которых Мичуринская улица, набережная Лейтенанта Шмидта, Суворовская площадь, Биржевой проезд и другие.
- С 00:00 до 09:00 15 июня временно запретят стоянку еще на пяти участках: набережной Лейтенанта Шмидта, Университетской набережной, Конюшенной площади.
- До 29 июня движение будет полностью закрыто на девяти участках. Среди них – Дворцовый, Благовещенский и Троицкий мосты, а также Невский проспект и Адмиралтейская набережная.
Полный перечень ограничений с точными датами и схемами опубликован на сайте Комитета по транспорту. Уточняется, что информация о перекрытиях будет обновляться по мере подготовки к празднику.