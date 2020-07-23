Михаил Ильин инспектирует полигоны Ленобласти в поисках площадки под новые заводы

Как ранее сообщал ivbg.ru, три новых завода в Ленобласти будут перерабатывать 100% мусора в ценное сырье и альтернативное биотопливо.

Для определения площадки под заводы, зампредседателя правительства по безопасности Михаил Ильин инспектирует полигоны, находящихся в управлении регионального оператора по обращению с отходами.

Строительство заводов по переработке займет три года. Для производства необходима площадь в 10 гектаров, а также территория под административные и хозяйственные постройки – их предусмотрят в детальном проекте.