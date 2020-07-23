Провал бюджета и массовое тестирование на COVID-19: главное в Ленобласти за 23 июля

Для тех, кто все пропустил, редакция ivbg.ru собрала самое главное, что произошло в Ленинградской области за прошедший день.

Еще два кандидата в губернаторы Ленобласти подали документы в Леноблизбирком

Новые кандидаты на должность губернатора:

Андрей Габитов от партии «Гражданская платформа».

от партии «Гражданская платформа». Андрей Лебедев от партии ЛДПР – депутат, председатель постоянной комиссии ЗакСа Ленинградской области.

В Леноблизбиркоме проверят достоверность представленных сведений и собранных подписей.

Объекты Минобороны в Выборге будут переданы Ленобласти до 1 октября 2020 года

В Выборге есть здания, принадлежащие Минобороны. Строения разрушаются, ведомство ничего не делает, а правительство Ленинградской области не может, пока они не находятся в собственности региона. Передача рушащихся зданий региону позволит починить их за счет бюджета.

Ленобласть вошла в ТОП-20 регионов России по работе с молодежью

Показатели региона по сравнению с 2018 годом выросли в два раза. Это стало возможным благодаря активности волонтерского корпуса, молодежным форумам и многому другому. А среди районов Ленобласти лидерами по работе с молодежью стали Всеволожский, Гатчинский и Кингисеппский.

Бюджет Ленобласти потерял 8,5 млрд рублей из-за COVID-19 на 23 июля

При этом еще две недели назад бюджетный провал Ленинградской области составлял 5,7 млрд рублей. Однако Александр Дрозденко отметил, что регион не будет сокращать строительство дорог и ФАПов.

Массовое тестирование на антитела к COVID-19 проведут в Ленобласти в августе

Тестирование будет проведено в августе за счет работы выездных лабораторий. Это поможет региону оценить эпидемиологическую ситуацию после сезона отпусков.