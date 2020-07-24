Последний район в «красной» зоне, самые опасные места для купания – главное в Ленобласти за 24 июля

Для тех, кто все пропустил, редакция ivbg.ru собрала самое главное, что произошло в Ленинградской области за прошедший день.

В «красной» зоне в Ленобласти остается один район

Всеволожский и Тосненский районы перешли из «красной» в «желтую» зону. В «красной» зоне остался Гатчинский район. Соответствующее постановление подписано Александром Дрозденко и вступает в силу 24 июля.

Задержан вандал, повредивший памятник «Полуторке» на мемориале в поселке Подборовье

Им оказался 17-летний учащийся Волховского политехнического техникума из Ефимовского. Вандал разбил два стекла, помял двери и крышу грузовику, оторвал дверную ручку. В разговоре с сотрудниками полиции студент проявил удивительную неосведомленность. Он лишь в общих чертах представляет, чему посвящен памятник «Полуторке». И совсем не осведомлен о том, что такое Дорога Жизни.

В Ленинградской области больше нет Управления по обращению с отходами

Управление по обращению с отходами преобразовано в Комитет по обращению с отходами. Руководить структурой будет бывший начальник управления Алексей Пименов. Среди полномочий комитета: проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации техногенных ЧС; разработка и реализация программ; создание комплексной системы управления отходами, сбора и переработки отходов в регионе.

Новый биатлонно-лыжный комплекс за 80 млн рублей построят в Шапках

Круглогодичный спортивный комплекс сможет принимать соревнования по лыжным гонкам, биатлону, стрельбе из пневматических и лазерных винтовок и смежным видам спорта. Также комплекс станет местом тренировки для ленинградских спортсменов.

IT-компании из Ленобласти могут получить льготный кредит до 3 млрд

Заем по ставке по ставке от 1% до 5% могут получить компании на проекты в области «сквозных» цифровых технологий. Кредиты предоставляются на льготных условиях в объеме от 25 млн до 3 млрд рублей на срок до шести лет.

Самые опасные для купания районы Ленобласти назвали в МЧС

Главный государственный инспектор по маломерным судам Ленобласти Геннадий Корсунов рассказал, что с начала года в водоемах региона погибли 65 человек. Лидером по смертям является Всеволожский район. За ним следуют Выборгский, Приозерский, Кингисеппский и Тосненский районы.