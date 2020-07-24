Новый биатлонно-лыжный комплекс за 80 млн рублей построят в Шапках

Круглогодичный спортивный комплекс сможет принимать соревнования по лыжным гонкам, биатлону, стрельбе из пневматических и лазерных винтовок и смежным видам спорта

Также комплекс станет местом тренировки для ленинградских спортсменов. Единовременно комплекс сможет принять 48 спортсменов.

Строительство разделено на два этапа, подрядчик приступил к первому. Первый завершится к ноябрю 2021 года, тогда на территории появятся лыжероллерная трасса, лыжно-биатлонная трасса, штрафной круг и открытый тир на 20 огневых позиций. Запуск первого этапа позволит уже проводить не только тренировки, но и соревнования по биатлону и лыжным гонкам местного уровня.

Средства на строительство — 80 млн рублей выделены в рамках региональной государственной программы «Развитие физической культуры и спорта в Ленинградской области». Сейчас уже идет разработка проектно-сметной документации 2-го этапа.

Как уже ранее писал ivbg.ru, в последние годы Ленобласть активно совершенствует спортивную инфраструктуру, так новые физкультурно-оздоровительные комплексы строятся в Сертолово, в деревне Малое Верево, Тихвине. Также началось строительство футбольного стадиона в поселке Дубровка.

Напомним, что на строительство соцобъектов в Ленобласти выделено 7,7 млрд рублей. До конца года в регионе планируется построить 24 соцобъекта: здравоохранения — 3, образования — 8, физической культуры и спорта — 8, культуры — 2, безопасности — 3. Также застройщики по программе “Соцобъекты в обмен на налоги” введут 12 детских садов и одну школу.